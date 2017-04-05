Леонарду Жардим: Не нравится отношение к команде. Пашем полтора года, а нас критикуют за один матч в финале

После победы над «Лиллем» (2:1) тренер «Монако» Леонарду Жардим в интервью газете L’Equipe вернулся к предыдущему матчу против «ПСЖ» в финале Кубка французской лиги (1:4).

«Я никогда не забуду тот матч (против «ПСЖ» в финале Кубка французской лиги - 1:4 – прим. ред.), - сказал тренер «Монако» Леонарду Жардим после победы его команды над «Лиллем» (2:1) в интервью газете L’Equipe. - Семь лет команда не могла пробиться в финал. Не так-то просто это оказалось. Хотя проиграли. Но многие наши игроки просто были счастливы сыграть на этом стадионе (в Лионе – прим. ред.). Но не забывайте, главное для нас – чтобы прогрессировали игроки. И ведь играем на всех фронтах и в каждом турнире стараемся подняться как можно выше. И вполне можем стать чемпионами Франции. Постараемся пробиться и в финал Кубка страны. Но главное – мы последние представители Франции в Лиге чемпионов. Это для нас самый главный турнир. В прошлом сезоне вылетели в предварительных играх, в нынешнем уже в одной четвертой».

На вопрос, что его сейчас раздражает, Жардим ответил: «Не нравится отношение к команде. Пашем полтора года, а нас критикуют за один матч в финале, в который «Монако» не мог пробиться семь лет. Как всем не стыдно! Нельзя ведь переходить какие-то границы в аналитике, в критике».