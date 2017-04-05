Заседание Комитета по безопасности и работе с болельщиками началось с минуты молчания

В память о жертвах трагедии в Санкт-Петербурге Владимир Маркин начал заседание Комитета по безопасности и работе с болельщиками с минуты молчания.



Было отмечено, что угроза террористических актов по-прежнему высока, а стадионы, как места массового скопления граждан, становятся целью террористических атак: Стад Де Франс (Франция), Ганновер (Германия), Эль-Искандария (Ирак), Бешикташ (Турция).



Для России – страны, которая готовится к проведению таких важнейших футбольных турниров, как Кубок Конфедераций и чемпионат мира по футболу особенно важно быть готовой противостоять данной угрозе.



В связи с этим, Комитет подготовил перечень рекомендаций для организаторов спортивных соревнований и собственников (пользователей) объектов спорта, касающихся антитеррористической защищенности объектов спорта.