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Заседание Комитета по безопасности и работе с болельщиками началось с минуты молчания

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В память о жертвах трагедии в Санкт-Петербурге Владимир Маркин начал заседание Комитета по безопасности и работе с болельщиками с минуты молчания.

Было отмечено, что угроза террористических актов по-прежнему высока, а стадионы, как места массового скопления граждан, становятся целью террористических атак: Стад Де Франс (Франция), Ганновер (Германия), Эль-Искандария (Ирак), Бешикташ (Турция).

Для России – страны, которая готовится к проведению таких важнейших футбольных турниров, как Кубок Конфедераций и чемпионат мира по футболу особенно важно быть готовой противостоять данной угрозе.

В связи с этим, Комитет подготовил перечень рекомендаций для организаторов спортивных соревнований и собственников (пользователей) объектов спорта, касающихся антитеррористической защищенности объектов спорта.

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