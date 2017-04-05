Заседание Комитета по безопасности и работе с болельщиками началось с минуты молчания
В
память о жертвах трагедии в Санкт-Петербурге
Владимир Маркин начал заседание Комитета
по безопасности и работе с болельщиками
с минуты молчания.
Было отмечено, что угроза террористических актов по-прежнему высока, а стадионы, как места массового скопления граждан, становятся целью террористических атак: Стад Де Франс (Франция), Ганновер (Германия), Эль-Искандария (Ирак), Бешикташ (Турция).
Для России – страны, которая готовится к проведению таких важнейших футбольных турниров, как Кубок Конфедераций и чемпионат мира по футболу особенно важно быть готовой противостоять данной угрозе.
В связи с этим, Комитет подготовил перечень рекомендаций для организаторов спортивных соревнований и собственников (пользователей) объектов спорта, касающихся антитеррористической защищенности объектов спорта.