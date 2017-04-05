Роналду покинет «Реал», если клуб пригласит Азара

Как сообщает Daily Express, лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду может покинуть чемпионат Испании грядущим летом.

Согласно источнику, причиной такого решения со стороны чемпиона Европы может стать возможный трансфер полузащитника «Челси» Эдена Азара.

Ранее сообщалось, что глава «сливочных» Флорентино Перес обозначил бельгийца главной целью «Реала». К тому же, в СМИ давно ходят слухи, что президент «бланкос» решил продать Роналду, которому недавно исполнилось 32 года.

Добавим, что переход хавбека «синих» в команду Зинедина Зидана может обойтись «сливочным» в 100 млн евро.

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