Ральф Ферманн: Это было просто не день «Шальке»

Голкипер «Шальке» Ральф Ферманн поделился впечатлениями после матча против «Вердера» в чемпионате Германии. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:3.

«Сегодня был просто не наш день. «Вердер» агрессивно играл и смотрелся свежее. Но нам нужно винить только себя. Тем не менее, я не считаю, что мы полностью провалили игру. Бремен больше стремился к победе, поэтому заслуженно победил. Нам не повезло в начале второго тайма.

Мы давили на ворота соперника, создали несколько моментов, но не смогли их реализовать. Естественно, Бремен использовал свой шанс и нанес нам сокрушительный удар. Постараемся выйти на матч с «Вольфсбургом» со свежей головой и победить, - цитирует Ферманна официальный сайт «Шальке».

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