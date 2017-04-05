Ральф Ферманн: Это было просто не день «Шальке»
Голкипер «Шальке» Ральф Ферманн
поделился впечатлениями после матча против «Вердера» в
чемпионате Германии. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:3.
«Сегодня
был просто не наш день. «Вердер» агрессивно играл и смотрелся свежее. Но нам
нужно винить только себя. Тем не менее, я не считаю, что мы полностью провалили
игру. Бремен больше стремился к победе, поэтому заслуженно победил. Нам не
повезло в начале второго тайма.
Мы давили на ворота соперника, создали несколько моментов, но не смогли их реализовать. Естественно, Бремен использовал свой шанс и нанес нам сокрушительный удар. Постараемся выйти на матч с «Вольфсбургом» со свежей головой и победить, - цитирует Ферманна официальный сайт «Шальке».
Чемпионат
Германии. Бундеслига
27-й тур
Вердер - Шальке 04 - 3:0 (1:0) Селасси 25 (1:0). Крузе 76 (2:0 - пен.). Эггештайн М. 80 (3:0). Вердер: Видвальд, Велькович, Кальдирола, Мойсандер, Гарсия С., Селасси, Делэйни (Эггештайн М., 46), Юнузович, Гриллич, Писарро (Бартельс, 60), Крузе (Кайнц, 89) Шальке 04: Ферманн, Настасич, Хёведес, Стамбули, Калигиури, Шёпф, Керер, Горецка, Майер (Хунтелар, 62), Бургшталлер (Ди Санто, 86), Шупо-Мотинг (Коноплянка, 62) нет - Горецка, 73; Ферманн, 80 Роберт Хартманн (Германия) 04 апреля 21:00, Везерштадион, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Вердер - Шальке 04 - 3:0 (1:0)
Селасси 25 (1:0). Крузе 76 (2:0 - пен.). Эггештайн М. 80 (3:0).
Вердер: Видвальд, Велькович, Кальдирола, Мойсандер, Гарсия С., Селасси, Делэйни (Эггештайн М., 46), Юнузович, Гриллич, Писарро (Бартельс, 60), Крузе (Кайнц, 89)
Шальке 04: Ферманн, Настасич, Хёведес, Стамбули, Калигиури, Шёпф, Керер, Горецка, Майер (Хунтелар, 62), Бургшталлер (Ди Санто, 86), Шупо-Мотинг (Коноплянка, 62)
нет - Горецка, 73; Ферманн, 80
Роберт Хартманн (Германия)
04 апреля 21:00, Везерштадион, Онлайн-трансляция