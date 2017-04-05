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Ральф Ферманн: Это было просто не день «Шальке»

Источник:  ФК «Шальке»Комментарии

Голкипер «Шальке» Ральф Ферманн поделился впечатлениями после матча против «Вердера» в чемпионате Германии. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:3.

«Сегодня был просто не наш день. «Вердер» агрессивно играл и смотрелся свежее. Но нам нужно винить только себя. Тем не менее, я не считаю, что мы полностью провалили игру. Бремен больше стремился к победе, поэтому заслуженно победил. Нам не повезло в начале второго тайма.

Мы давили на ворота соперника, создали несколько моментов, но не смогли их реализовать. Естественно, Бремен использовал свой шанс и нанес нам сокрушительный удар. Постараемся выйти на матч с «Вольфсбургом» со свежей головой и победить, - цитирует Ферманна официальный сайт «Шальке».

Чемпионат Германии. Бундеслига

27-й тур 

Матч

Вердер - Шальке 04 - 3:0 (1:0)

Голы

Селасси 25 (1:0). Крузе 76 (2:0 - пен.). Эггештайн М. 80 (3:0).

Состав

Вердер: Видвальд, Велькович, Кальдирола, Мойсандер, Гарсия С., Селасси, Делэйни (Эггештайн М., 46), Юнузович, Гриллич, Писарро (Бартельс, 60), Крузе (Кайнц, 89)

Шальке 04: Ферманн, Настасич, Хёведес, Стамбули, Калигиури, Шёпф, Керер, Горецка, Майер (Хунтелар, 62), Бургшталлер (Ди Санто, 86), Шупо-Мотинг (Коноплянка, 62)

Предупреждения:

нет - Горецка, 73; Ферманн, 80

Судья:

Роберт Хартманн (Германия)

Место и дата

04 апреля 21:00, Везерштадион, Онлайн-трансляция

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