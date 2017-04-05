Хавбек «Интера», которым интересовался Моуринью, подписался на Instagram «МЮ»
Полузащитник миланского «Интера» и сборной Хорватии Марцело Брозович подписался на официальную страницу «Манчестер Юнайтед» в социальной сети Instagram.
Ранее сообщалось, что наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью посещал матчи национальной команды, где просматривал игру хавбека.
В нынешнем сезоне 24-летний Брозович провел во всех турнирах 23 матча, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 22 млн евро, а его контракт с итальянским клубом рассчитан до 2021 года.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически