Вместо матча с «Шахтером» в 1/4 финала Кубка Украины «Полтава» объявит о прекращении существования
Сегодня должен был состояться матч 1/4 финала Кубка Украины «Полтава»
- «Шахтер». Вместо этого полтавский клуб объявит о прекращении существования.
Как сообщает «Террикон», «Полтаве» запретили проводить матч из-за состояния газона на домашнем стадионе «Локомотив».
При этом клубу предлагали провести матч на стадионе «Ворсклы» - другого полтавского клуба, но «Полтава» ответила отказом.
Сегодня президенты «Полтавы» Леонид Соболев заявил, что его клуб играть не будет, а сегодня в 14:00 он
соберет болельщиков и объявит о том, что «Полтава» прекращает свое
существование.
Напомним, что матч между этими командами уже был перенесен из-за заснеженного поля. Матч должен был начаться в 14:00 по Москве.
Матч
Место и дата
05 апреля 15:00, Локомотив, Онлайн-трансляция
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