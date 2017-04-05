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Вместо матча с «Шахтером» в 1/4 финала Кубка Украины «Полтава» объявит о прекращении существования

Источник:  ТерриконКомментарии

Сегодня должен был состояться матч 1/4 финала Кубка Украины «Полтава» - «Шахтер». Вместо этого полтавский клуб объявит о прекращении существования.

Как сообщает «Террикон», «Полтаве» запретили проводить матч из-за состояния газона на домашнем стадионе «Локомотив».

При этом клубу предлагали провести матч на стадионе «Ворсклы» - другого полтавского клуба, но «Полтава» ответила отказом.

Сегодня президенты «Полтавы» Леонид Соболев заявил, что его клуб играть не будет, а сегодня в 14:00 он соберет болельщиков и объявит о том, что «Полтава» прекращает свое существование.

Напомним, что матч между этими командами уже был перенесен из-за заснеженного поля. Матч должен был начаться в 14:00 по Москве.

Матч

Полтава - Шахтер

Место и дата

05 апреля 15:00, Локомотив, Онлайн-трансляция

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