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Сергей Прядкин: Иностранные арбитры на матче «Спартак» – «Зенит»? У нас есть судьи, которые могут справиться с этой игрой

Источник:  ТАССКомментарии

Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказался против приглашения иностранных арбитров на матч 23-го тура чемпионата России между «Спартак» - «Зенит».

– Я не сторонник приглашения иностранных арбитров. У нас есть судьи, которые могут справиться с этой игрой, я могу назвать их - Николаев, Егоров, Безбородов. Иногда у нас делают акцент - московские арбитры, петербургские, региональные. Я думаю, что это неправильно, важнее всего квалификация арбитра.

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Раньше была такая практика, мы приглашали иностранных арбитров. Принимая такое решение, мы в определенной степени теряем свой статус в европейском футбольном сообществе, потому что сразу можно сделать негативный вывод об уровне подготовки наших арбитров. Очень сильные арбитры есть и у нас, они не слабее зарубежных, а ошибку допустить может любой, - приводит слова Прядкина ТАСС.

Напомним, встреча пройдет 16 апреля в Москве и начнется в 20:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию. После 21 тура «Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ с 48 очками, «Зенит» занимает второе место с отставанием в шесть очков. 

Матч первого круга, который прошел в Петербурге в рамках 9-го тура, завершился победой сине-бело-голубых со счетом 4:2. В составе красно-белых отличились Зе Луиш и Сальваторе Боккетти, за петербургский клуб забили Доменико Кришито, Жулиано (оба - с пенальти), Артем Дзюба и Аксель Витсель. 



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