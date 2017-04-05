Диего Годин: Об интересе «Реала» к Тео узнал из прессы

Капитан мадридского «Атлетико» Диего Годин прокомментировал информацию об интересе «Реала» к защитнику «матрасников» Тео Эрнандесу, который в этом сезоне выступает за «Алавес».

«Честно говоря, об интересе «Реала» к Тео узнал из прессы. В любом случае, это говорит о том, что Эрнандес проводит великолепный сезон.

Если говорить за себя, то здесь все просто – я никогда не перейду в стан прямого конкурента», – цитирует уругвайца AS.

В нынешнем сезоне 19-летний Тео Эрнандес провел во всех турнирах за «Алавес» 29 матчей, получил 10 желтых карточек и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 10 млн евро, а его контракт с «Атлетико» рассчитан до 30 июня 2017 года.