Президент УЕФА на конгрессе призвал почтить минутой молчания память жертв теракта в Петербурге
Президент УЕФА Александер Чеферин на конгрессе организации в Финляндии призвал почтить минутой молчания память жертв взрыва в петербургском метро.
Президент УЕФА Александер Чеферин в Хельсинки призвал почтить минутой молчания память жертв взрыва в Санкт-Петербурге#КонгрессУЕФА pic.twitter.com/jUaiyhMGzJ— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 5 апреля 2017 г.
Напомним, веракт в Петербурге произошел 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва погибло 14 человек и пострадало 77 граждан. Из-за теракта с 4 апреля в Петербурге объявлен трехдневный траур.
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