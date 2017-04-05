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Президент УЕФА на конгрессе призвал почтить минутой молчания память жертв теракта в Петербурге

Источник:  Twitter.comКомментарии

Президент УЕФА Александер Чеферин на конгрессе организации в Финляндии призвал почтить минутой молчания память жертв взрыва в петербургском метро. 

Напомним, веракт в Петербурге произошел 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва погибло 14 человек и пострадало 77 граждан. Из-за теракта с 4 апреля в Петербурге объявлен трехдневный траур.

«Приходи в себя, Петербург!» Поддержка из мира спорта после взрыва в метро

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