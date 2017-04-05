Пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко завершила карьеру

Российская спортсменка, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко объявила о завершении карьеры.

Ранее стало известно, что Ищенко назначена на должность временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области.

«Да, это означает, что в спорт в качестве спортсменки я не вернусь. Но я не собираюсь сразу далеко отходить от синхронного плавания, оно было в моей жизни большую ее часть, так что буду следить, конечно, оно всегда будет в моей жизни», - цитирует Ищенко «Р-Спорт».

Отметим, что в активе Ищенко также 19 золотых медалей на чемпионатах мира. Она является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания.