Пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко завершила карьеру
Российская спортсменка, пятикратная олимпийская чемпионка по
синхронному плаванию Наталья Ищенко объявила о завершении карьеры.
Ранее стало известно, что Ищенко
назначена на должность временно исполняющего обязанности заместителя
председателя правительства Калининградской области.
«Да, это означает, что в спорт в качестве
спортсменки я не вернусь. Но я не собираюсь сразу далеко отходить от
синхронного плавания, оно было в моей жизни большую ее часть, так что буду
следить, конечно, оно всегда будет в моей жизни», - цитирует Ищенко «Р-Спорт».
Отметим, что в активе
Ищенко также 19 золотых медалей на чемпионатах мира. Она является самой
титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания.
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