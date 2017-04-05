Диего Симеоне: Об интересе «Реала» к Тео спросите у президента «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о возможном переходе защитника Тео Эрнандеса в «Реал».

«Желаю своим игрокам всего наилучшего. В конце сезона мы обсудим с Тео вопрос его карьеры в «Атлетико». Месяц назад мы уже обсудили некоторые детали. Он знает мое мнение.

Интерес «Реала»? Спросите об этом у президента «Атлетико», – приводит слова аргентинского специалиста Football Espana.

В нынешнем сезоне 19-летний Эрнандес провел во всех турнирах за «Алавес» 29 матчей, получил 10 желтых карточек и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 10 млн евро, а его контракт с «Атлетико» рассчитан до 30 июня 2017 года.