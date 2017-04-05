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Кирсан Илюмжинов: За место главы FIDE не держусь, уйду, если вы найдете нового лидера

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов рассказал, при каких условиях покинет организацию, а также выразил мнение, что исполнительный директор FIDE Найджел Фримэн и заместитель президента организации Георгос Макропулос пытались устроить переворот.

«Я за это место (главы FIDE) не держусь. Я же сказал: «Ребят, я уйду, если вы найдете нового лидера, предложите программу развития шахмат, найдете деньги». Я же в политике уже давно и вижу сразу - человек пришел с серьезными намерениями или отщепнуть, утащить.

Это забавно, но в 1994 году ко мне приехали (Гарри) Каспаров и Макропулос, который тогда был президентом греческой шахматной федерации; просили денег на проведение Шахматной олимпиады, потому что своих не оказалось или они куда-то делись, и надо было спасать лицо. Это же был бы позор – отменить Шахматную олимпиаду, которая должна была пройти в Греции. В итоге я дал 100 тысяч долларов на проведение конгресса и попросил одну фирму, работающую в Калмыкии, выделить один млн долларов на проведение турнира. А потом еще попросил своего друга Ивана Саввиди выступить спонсором предвыборной кампании Макропулоса в Греции», – цитирует Илюмжинова ТАСС.

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