В Петербурге задержан детский тренер, подозреваемый в педофилии

Как сообщает «Фонтанка», отец 12-летнего футболиста одного из клубов Красногвардейского района обвинил 47-летнего тренера команды в педофилии.

Обращение в полицию поступило ночью 5 апреля. По словам отца, 30 марта на турбазе в Белоруссии 47-летний тренер совершил насильственные действия сексуального характера в отношении четырех мальчиков: одному из них 11 лет, остальным – по 12.

После проверки заявления мужчину задержали. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного четвертой частью статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).