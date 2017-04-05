В Петербурге задержан детский тренер, подозреваемый в педофилии
Как сообщает «Фонтанка», отец 12-летнего футболиста
одного из клубов Красногвардейского района обвинил 47-летнего тренера команды в
педофилии.
Обращение в полицию поступило ночью 5 апреля. По
словам отца, 30 марта на турбазе в Белоруссии 47-летний тренер совершил
насильственные действия сексуального характера в отношении четырех мальчиков:
одному из них 11 лет, остальным – по 12.
После проверки заявления мужчину задержали. Правоохранительные органы возбудили
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного четвертой частью
статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершены в
отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
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