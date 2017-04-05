Татьяна Покровская: Мы гордимся Ищенко, она у нас – суперстар

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала новость о том, что Наталья Ищенко завершила карьеру.

«Наташа уже приступает к своим обязанностям в Калининграде. Она у нас - суперстар. Солистка она необыкновенная, в дуэте была великолепна, выступала в группе. Она очень воспитанная, умная женщина, с высоким уровнем IQ. Я думаю, на своей должности она может помочь Калининграду наладить многое в работе с молодежью, в спорте. Мы ею гордимся», - цитирует Покровскую «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что Ищенко назначена на должность временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области. В связи с этим Ищенко объявила о завершении карьеры.