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Татьяна Покровская: Мы гордимся Ищенко, она у нас – суперстар

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала новость о том, что Наталья Ищенко завершила карьеру.

«Наташа уже приступает к своим обязанностям в Калининграде. Она у нас - суперстар. Солистка она необыкновенная, в дуэте была великолепна, выступала в группе. Она очень воспитанная, умная женщина, с высоким уровнем IQ. Я думаю, на своей должности она может помочь Калининграду наладить многое в работе с молодежью, в спорте. Мы ею гордимся», - цитирует Покровскую «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что Ищенко назначена на должность временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области. В связи с этим Ищенко объявила о завершении карьеры.

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