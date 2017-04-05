Татьяна Покровская: Мы гордимся Ищенко, она у нас – суперстар
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию
Татьяна Покровская прокомментировала новость о том, что Наталья Ищенко
завершила карьеру.
«Наташа уже приступает к
своим обязанностям в Калининграде. Она у нас - суперстар. Солистка она
необыкновенная, в дуэте была великолепна, выступала в группе. Она очень
воспитанная, умная женщина, с высоким уровнем IQ. Я думаю, на своей должности
она может помочь Калининграду наладить многое в работе с молодежью, в спорте.
Мы ею гордимся», - цитирует Покровскую «Р-Спорт».
Ранее стало известно, что Ищенко
назначена на должность временно исполняющего обязанности заместителя
председателя правительства Калининградской области. В связи с этим
Ищенко объявила о завершении карьеры.
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