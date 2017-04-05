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Владислав Третьяк хочет перегнать Швейцарию

Сергей Волков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент ФХР Владислав Третьяк вчера побывал в Самаре на открытии юбилейного, 10-го турнира «Кубок Третьяка» среди 11-летних хоккеистов, где сделал несколько заявлений.

- После футбольного чемпионата мира-2018, который пройдет в России, мы примем комплексную федеральную программу, благодаря которой должны построить 300 современных ледовых арен в регионах страны, - рассказал Третьяк. – Для этого подготовим два-три типовых проекта. Это позволит нам обойти хотя бы Швейцарию по количеству крытых катков. Сейчас у нас их 540. До развитых хоккейных стран нам еще далеко. Речь идет о тренировочных катках с достаточным количеством раздевалок и вспомогательных помещений. Кроме этого, планируем открыть три хоккейных академии – в Ярославле, Новосибирске и на Урале. Готовим универсальный учебник для тренеров. Вы думаете, кто занимается тренерской работой в Канаде? Там это делают общественники бесплатно. У них есть специальный учебник, в котором все расписано. Как, например, тренировать мальчиков 5, 6, 7 -летнего возраста. Мы уже получили такие учебники из Швеции и Канады, перевели, дополнили своими российскими наработками. Эти учебники станут отличным подспорьем для наших тренеров. Я рад, что наконец-то взялись за реконструкцию старого ледового дворца в Самаре, построенного по советскому проекту еще полвека назад. На его месте появится новая ледовая арена с игровым комплексом. Ее нужно сделать большей вместимостью, с учетом на перспективу. Что касается идеи назвать ее в честь меня, то этот выбор должны сделать сами самарцы. Я всегда готов помочь в решении хоккейных проблем в регионе.

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