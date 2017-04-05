Хатем Бен Арфа – о своем положении в «ПСЖ»: Все это похоже на наказание
Полузащитник «ПСЖ» Хатем Бен Арфа, ставший игроком столичного клуба минувшим летом, готов покинуть команду по окончании сезона.
«Ничего не требую от руководства. Хочу лишь получить шанс. Не знаю, есть ли в «ПСЖ» конкуренция. Я – чемпион. Люблю бросать себе вызов и побеждать.
Трудно согласится с решением тренера уйти на замену. Да, можно сидеть на скамейке запасных, но только если это временно. В моем случае все выглядит, как наказание.
Если мне дадут шанс, но я им не воспользуюсь, то сам покину команду», – приводит слова футболиста Sky Sports со ссылкой на его страницу в Facebook.
В нынешнем сезоне 30-летний игрок провел во всех турнирах 31 матч, забил 2 гола и отдал 6 голевых передач.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически