Игрок «Невских львов»: Я находился в том самом вагоне, где прогремел взрыв
Футболист петербургской
студенческой команды «Невские Львы» Владимир Захарченко находился в вагоне
метро, где произошел взрыв. Он рассказал о случившемся.
«Я находился в том
самом вагоне, в котором прогремел взрыв. Изначально понять, что произошло, не
мог. Просто почувствовал удар в лицо. Когда открыл глаза, увидел искры,
осознал, что они падают мне на лицо и на голову. Я начал отряхиваться. После
этого встал, и у меня началась паника. Забился в угол около дверей.
Потом
принялся осматриваться. Люди сбегались в дальнюю часть вагона, из чего я сделал
вывод, что взрыв произошел в передней части. Повернул голову, увидел выгнутые
наружу двери, истерзанных людей… Вскочил и побежал к другим, начал ломиться в
середину толпы. Все это время поезд находился в движении.
Люди выбили аварийные окна и начали
поочерёдно, без паники выбираться наружу. После того как я оказался на перроне,
сразу побежал на эскалатор и выбрался наружу. Наверху к нам начали подходить и
оказывать помощь. По виду тех, кто смог выйти на улицу, несложно было определить,
что они побывали в гуще событий, — у всех были обгоревшие волосы, грязные лица,
следы крови на одежде.
Когда приехали кареты скорой помощи, нас
начали распределять по машинам и осматривать на предмет ранений. Я просидел
внутри одной из них минут десять, после чего меня отправили в больницу. У
меня зафиксирована баротравма, лопнули обе барабанные перепонки. Других
повреждений нет», - цитирует Захарченко RT.
Взрыв
произошел 3 апреля около 14:30 в перегоне между станциями «Сенная площадь» и
«Технологический институт-2». В результате погибли 14 человек, ранены более 50.
По этому инциденту было возбуждено уголовное дело по статье
«Террористический акт».