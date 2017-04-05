Игрок «Невских львов»: Я находился в том самом вагоне, где прогремел взрыв

Футболист петербургской студенческой команды «Невские Львы» Владимир Захарченко находился в вагоне метро, где произошел взрыв. Он рассказал о случившемся.

«Я находился в том самом вагоне, в котором прогремел взрыв. Изначально понять, что произошло, не мог. Просто почувствовал удар в лицо. Когда открыл глаза, увидел искры, осознал, что они падают мне на лицо и на голову. Я начал отряхиваться. После этого встал, и у меня началась паника. Забился в угол около дверей.

Потом принялся осматриваться. Люди сбегались в дальнюю часть вагона, из чего я сделал вывод, что взрыв произошел в передней части. Повернул голову, увидел выгнутые наружу двери, истерзанных людей… Вскочил и побежал к другим, начал ломиться в середину толпы. Все это время поезд находился в движении.

Люди выбили аварийные окна и начали поочерёдно, без паники выбираться наружу. После того как я оказался на перроне, сразу побежал на эскалатор и выбрался наружу. Наверху к нам начали подходить и оказывать помощь. По виду тех, кто смог выйти на улицу, несложно было определить, что они побывали в гуще событий, — у всех были обгоревшие волосы, грязные лица, следы крови на одежде.

Когда приехали кареты скорой помощи, нас начали распределять по машинам и осматривать на предмет ранений. Я просидел внутри одной из них минут десять, после чего меня отправили в больницу. У меня зафиксирована баротравма, лопнули обе барабанные перепонки. Других повреждений нет», - цитирует Захарченко RT.

Взрыв произошел 3 апреля около 14:30 в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». В результате погибли 14 человек, ранены более 50.

По этому инциденту было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».