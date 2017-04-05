Сергей Ковалев – Уорду: Готовься, я завершу твою карьеру

Российский боксер Сергей Ковалев пообещал, что он одержит победу в поединке с Андре Уордом и заставит его завершить карьеру.

«Готовься, ****** (пропущено нецензурное слово – Прим.ред.), я завершу твою боксерскую карьеру», - написал Ковалев в своем твитере.

Напомним, что Ковалев и Уорд проведут повторный поединок 17 мюня в Лас-Вегасе. Первый бой между спортсменами состоялся 19 ноября 2016 года. Тогда россиянин уступил своему сопернику по итогам 12-ти раундов и уступил чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.