Сергей Ковалев – Уорду: Готовься, я завершу твою карьеру
Российский боксер Сергей Ковалев пообещал, что он одержит
победу в поединке с Андре Уордом и заставит его завершить карьеру.
«Готовься, ****** (пропущено нецензурное слово – Прим.ред.),
я завершу твою боксерскую карьеру», - написал Ковалев в своем твитере.
Напомним, что Ковалев и Уорд проведут повторный поединок 17 мюня в Лас-Вегасе. Первый бой между спортсменами состоялся 19 ноября 2016
года. Тогда россиянин уступил своему сопернику по итогам 12-ти раундов и
уступил чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.
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