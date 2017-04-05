Президент УЕФА не сможет занимать свой пост больше 12 лет
Как сообщает пресс-служба УЕФА, уастники 41-го конгресса одобрили предложение избирать главу союза и членов исполкома максимум на три 4-летних срока.
ОФИЦИАЛЬНО: Максимальный срок полномочий президента УЕФА и членов исполкома УЕФА теперь ограничен тремя сроками по четыре года #КонгрессУЕФА pic.twitter.com/SfiWrH3zKu— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 5 апреля 2017 г.
Отметим, что ранее инициатива была принята на заседании исполкома УЕФА в феврале.
Напомним, сейчас главой организации является Александер Чеферин, избранный 14 сентября. Предыдущий глава УЕФА Мишель Платини занимал свою должность с 2007 по 2012 гг.
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