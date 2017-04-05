Экс-наставник «Челси»: Конте хочет, чтобы Пирло вошел в его тренерский штаб

Полузащитник «Нью- Йорк Сити» Андреа Пирло может войти в тренерский штаб лондонского «Челси». Об этом заявил бывший игрок и наставник «сниих» Рэй Уилкинс.

«Знаю, что Пирло был пару раз на «Стэмфорд Бридж» в этом году. Он один из тех, кого Конте хотел бы видеть в своем тренерском штабе», – приводит слова специалсита talkSPORT.

Отметим, что хавбек клуба из MLS знаком с Конте по совместной работе в «Ювентусе». Ранее чемпион мира-2006 в составе сборной Италии выразил восхищение работой Конте, и назвал его лучшим специалистом в Европе.

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