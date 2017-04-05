АПЛ. 31-й тур. «Ливерпуль» - «Борнмут», «Челси» - «Манчестер Сити» и другие матчи
Результаты матчей 31-го тура чемпионата Англии.
Матч
Уотфорд - Вест Бромвич - 2:0 (1:0)
Голы
Ньянг 13 (1:0). Дини 49 (2:0).
Состав
Уотфорд: Гомес, Прёдль (Янмат, 45), Бритос, Холебас, Кэткарт, Капу, Клеверли, Дукуре, Дини, Амрабат (Мариаппа, 69), Ньянг (Саксесс, 79)
Вест Бромвич: Фостер, Ньом, Доусон, МакАули Г. (Моррисон, 56), Эванс, Маклин (Филлипс, 46), Ливермор (Рондон, 61), Шадли, Брант, Флетчер, Робсон-Кану
Предупреждения:
Бритос, 40; Ньянг, 69 - Робсон-Кану, 43; Маклин, 45; Ливермор, 58; Ньом, 83
Удаления:
Бритос, 65 - нет
Судья:
Пол Тирни (Англия)
Место и дата
04 апреля 21:45, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция
Матч
Лестер Сити - Сандерленд - 2:0 (0:0)
Голы
Слимани 69 (1:0). Варди 78 (2:0).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Хут, Симпсон, Беналуань, Фукс, Ндиди (Кинг, 82), Марез, Дринкуотер, Варди, Грэй (Олбрайтон, 62), Окадзаки (Слимани, 62)
Сандерленд: Пикфорд, Овьедо, Джонс, Денайер, Коне, Родуэлл (Гибсон, 80), Ларссон (Хазри, 73), Каттермоул (Аничебе, 73), Ндонг, Дефо, Борини
Предупреждения:
нет - Каттермоул, 35
Судья:
Скотт Грэм (Англия)
Место и дата
04 апреля 21:45, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция
Матч
Бёрнли - Сток Сити - 1:0 (0:0)
Голы
Бойд 58 (1:0).
Состав
Бёрнли: Хитон, Уорд, Кин, Ми, Лоутон, Хендрик, Бартон, Бойд, Дефур (Брэйди, 57), Воукс (Тарковски, 85), Грэй (Барнс, 78)
Сток Сити: Грант, Кэмерон, Питерс, Шоукросс, Мартинс Инди, Муньеса, Аллен (Афеллай, 85), Адам, Диуф, Берахино (Крауч, 71), Арнаутович
Предупреждения:
Уорд, 24; Бартон, 30; Бойд, 90 - Адам, 76; Мартинс Инди, 88
Судья:
Кевин Френд (Англия)
Место и дата
04 апреля 21:45, Терф Мур, Онлайн-трансляция
Матч
Манчестер Юнайтед - Эвертон - 1:1 (0:1)
Голы
Джагелка 22 (0:1). Ибрагимович 90 (1:1 - пен.).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Блинд (Погба, 46), Рохо, Кэррик (Мхитарян, 65), Феллайни, Эррера, Янг (Шоу, 65), Лингард, Ибрагимович, Рэшфорд
Эвертон: Роблес, Холгейт, Уильямс Э., Джагелка, Дэвис, Бэйнс, Бэрри, Миральяс (Пеннингтон, 67), Баркли (Колверт-Льюин, 81), Гуйе, Лукаку
Предупреждения:
Янг, 57 - Гуйе, 45; Бэрри, 54; Дэвис, 88
Удаления:
нет - Уильямс Э., 90
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
04 апреля 22:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
05 апреля 21:45, Либерти, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 апреля 21:45, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 апреля 22:00, Энфилд, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 апреля 21:45, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 апреля 21:45, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 апреля 22:00, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция