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АПЛ. 31-й тур. «Ливерпуль» - «Борнмут», «Челси» - «Манчестер Сити» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 31-го тура чемпионата Англии.

Матч

Уотфорд - Вест Бромвич - 2:0 (1:0)

Голы

Ньянг 13 (1:0). Дини 49 (2:0).

Состав

Уотфорд: Гомес, Прёдль (Янмат, 45), Бритос, Холебас, Кэткарт, Капу, Клеверли, Дукуре, Дини, Амрабат (Мариаппа, 69), Ньянг (Саксесс, 79)

Вест Бромвич: Фостер, Ньом, Доусон, МакАули Г. (Моррисон, 56), Эванс, Маклин (Филлипс, 46), Ливермор (Рондон, 61), Шадли, Брант, Флетчер, Робсон-Кану

Предупреждения:

Бритос, 40; Ньянг, 69 - Робсон-Кану, 43; Маклин, 45; Ливермор, 58; Ньом, 83

Удаления:

Бритос, 65 - нет

Судья:

Пол Тирни (Англия)

Место и дата

04 апреля 21:45, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция

Матч

Лестер Сити - Сандерленд - 2:0 (0:0)

Голы

Слимани 69 (1:0). Варди 78 (2:0).

Состав

Лестер Сити: Шмейхель, Хут, Симпсон, Беналуань, Фукс, Ндиди (Кинг, 82), Марез, Дринкуотер, Варди, Грэй (Олбрайтон, 62), Окадзаки (Слимани, 62)

Сандерленд: Пикфорд, Овьедо, Джонс, Денайер, Коне, Родуэлл (Гибсон, 80), Ларссон (Хазри, 73), Каттермоул (Аничебе, 73), Ндонг, Дефо, Борини

Предупреждения:

нет - Каттермоул, 35

Судья:

Скотт Грэм (Англия)

Место и дата

04 апреля 21:45, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция

Матч

Бёрнли - Сток Сити - 1:0 (0:0)

Голы

Бойд 58 (1:0).

Состав

Бёрнли: Хитон, Уорд, Кин, Ми, Лоутон, Хендрик, Бартон, Бойд, Дефур (Брэйди, 57), Воукс (Тарковски, 85), Грэй (Барнс, 78)

Сток Сити: Грант, Кэмерон, Питерс, Шоукросс, Мартинс Инди, Муньеса, Аллен (Афеллай, 85), Адам, Диуф, Берахино (Крауч, 71), Арнаутович

Предупреждения:

Уорд, 24; Бартон, 30; Бойд, 90 - Адам, 76; Мартинс Инди, 88

Судья:

Кевин Френд (Англия)

Место и дата

04 апреля 21:45, Терф Мур, Онлайн-трансляция

Матч

Манчестер Юнайтед - Эвертон - 1:1 (0:1)

Голы

Джагелка 22 (0:1). Ибрагимович 90 (1:1 - пен.).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Блинд (Погба, 46), Рохо, Кэррик (Мхитарян, 65), Феллайни, Эррера, Янг (Шоу, 65), Лингард, Ибрагимович, Рэшфорд

Эвертон: Роблес, Холгейт, Уильямс Э., Джагелка, Дэвис, Бэйнс, Бэрри, Миральяс (Пеннингтон, 67), Баркли (Колверт-Льюин, 81), Гуйе, Лукаку

Предупреждения:

Янг, 57 - Гуйе, 45; Бэрри, 54; Дэвис, 88

Удаления:

нет - Уильямс Э., 90

Судья:

Нэйл Суобрик (Англия)

Место и дата

04 апреля 22:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

Матч

Суонси - Тоттенхэм

Место и дата

05 апреля 21:45, Либерти, Онлайн-трансляция

Матч

Халл Сити - Мидлсбро

Место и дата

05 апреля 21:45, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция

Матч

Ливерпуль - Борнмут

Место и дата

05 апреля 22:00, Энфилд, Онлайн-трансляция

Матч

Арсенал - Вест Хэм

Место и дата

05 апреля 21:45, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

Матч

Саутгемптон - Кристал Пэлас

Место и дата

05 апреля 21:45, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция

Матч

Челси - Манчестер Сити

Место и дата

05 апреля 22:00, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция

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