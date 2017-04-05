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Доход УЕФА по итогам сезона 2015/16 составил 4,6 млрд евро

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Как сообщает официальный сайт УЕФА, доходы Союза европейских футбольных ассоциаций по итогам сезона-2015/16 составили 4,58 млрд евро, а расходы – 3,31 млрд.

Отмечается, что 2,16 млрд евро организация заработала на продаже телевизионных прав, а 928 млн – на коммерческих. Еще 286,5 млн – на продаже билетов, а 142,4 млн – на услугах гостеприимства. Доходы по другим статьям составили 37,3 млн евро.

Также сообщается, что итогам сезона-2014/15 УЕФА заработал более чем в два раза меньше – 2,099 млрд евро. Это связано с проведением в 2016 году чемпионата Европы, который состоялся во Франции.

Больше всего УЕФА в сезоне-2015/16 потратила на выплаты участникам соревнований – 2,27 млрд евро. Затраты на проведение турниров составили 537,7 млн. Расходы УЕФА в сезоне-2014/15 были, как и доходы, меньше – €1,98 млрд.

Чистая прибыль УЕФА по итогам сезона-2015/16 составила 1,27 млрд евро.

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