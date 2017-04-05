Александр Шмурнов: Боже, насколько же «Манчестер Юнайтед» скучнее Ливерпуля
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов – о выступлении «красных дьяволов» в нынешнем сезоне.
Накануне команда Жозе Моуринью сыграла вничью с «Эвертоном» на «Олд Траффорд» (1:1).
«Боже, насколько же «Юнайтед» скучнее Ливерпуля (в данном случае Шмурнов имеет ввиду «Эвертон» – прим. Редакции). Сдается мне, в этом году Моуринью не станет чемпионом», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.
Боже, насколько же МанЮнайтед скучнее Ливерпуля((— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 4 апреля 2017 г.
Сдаётся мне, в этом году Моуринью не станет чемпионом.— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 4 апреля 2017 г.
На данный момент команда португальского специалиста занимает 5 место в таблице АПЛ, набрав 54 очка.
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