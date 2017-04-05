Бундеслига. 27-й тур. «Боруссия» (М) – «Герта», «Майнц» – «РБ Лейпциг» и другие матчи
Результаты матчей 27-го тура чемпионата Германии.
Матч
Хоффенхайм - Бавария - 1:0 (1:0)
Голы
Крамарич 21 (1:0).
Состав
Хоффенхайм: Бауманн, Тольян, Зюле, Хюбнер, Фогт, Амири, Демирбай (Швеглер, 62), Руди (Терраццино, 75), Цубер, Крамарич, Вагнер (Шалаи, 62)
Бавария: Ульрайх, Мартинес, Рафинья, Алаба (Бернат, 75), Хуммельс, Роббен, Саншеш (Рибери, 72), Видаль, Алонсо, Коман, Левандовски
Предупреждения:
нет - Левандовски, 64
Судья:
Саша Штегеманн (Германия)
Место и дата
04 апреля 21:00, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Йоич 53 (1:0).
Состав
Кёльн: Хорн, Соренсен, Хектор, Хайнц, Клюнтер, Леманн, Клеменс (Суботич, 71), Хёгер (Биттенкур, 46), Йоич, Рауш (Озкан, 84), Модесте
Айнтрахт: Градечки, Тавата (Баркок, 62), Очипка, Абрахам, Вальехо, Маскарель, Гачинович, Фабиан (Хргота, 66), Сеферович, Вольф (Ордоньес, 75), Ребич
Предупреждения:
нет - Вольф, 74; Гачинович, 90
Судья:
Вольфганг Штарк (Германия)
Место и дата
04 апреля 21:00, Рейн Энерги, Онлайн-трансляция
Матч
Боруссия - Гамбург - 3:0 (1:0)
Голы
Кастро 13 (1:0). Кагава 81 (2:0). Обамеянг 90 (3:0).
Состав
Боруссия: Бюрки, Герреру (Шахин, 78), Гинтер, Бартра, Пищек, Вайгль (Пасслак, 78), Кастро, Кагава, Дембеле, Мор (Пулишич, 60), Обамеянг
Гамбург: Адлер, Дикмайер, Сакаи, Маврай, Острзолек, Холтби, Уолес, Экдаль (Яньичич, 83), Костич, Вуд (Ласогга, 84), Грегорич (Хант, 60)
Предупреждения:
Гинтер, 29 - Экдаль, 12; Костич, 66; Холтби, 80
Судья:
Маркус Шмидт (Германия)
Место и дата
04 апреля 21:00, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция
Матч
Вердер - Шальке 04 - 3:0 (1:0)
Голы
Селасси 25 (1:0). Крузе 76 (2:0 - пен.). Эггештайн М. 80 (3:0).
Состав
Вердер: Видвальд, Велькович, Кальдирола, Мойсандер, Гарсия С., Селасси, Делэйни (Эггештайн М., 46), Юнузович, Гриллич, Писарро (Бартельс, 60), Крузе (Кайнц, 89)
Шальке 04: Ферманн, Настасич, Хёведес, Стамбули, Калигиури, Шёпф, Керер, Горецка, Майер (Хунтелар, 62), Бургшталлер (Ди Санто, 86), Шупо-Мотинг (Коноплянка, 62)
Предупреждения:
нет - Горецка, 73; Ферманн, 80
Судья:
Роберт Хартманн (Германия)
Место и дата
04 апреля 21:00, Везерштадион, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 апреля 21:00, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 апреля 21:00, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 апреля 21:00, Импульс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 апреля 21:00, Брухвег Штадион, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 апреля 21:00, Бёлленфаллтор, Онлайн-трансляция