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Гол Плотникова признан лучшим в финале конференций КХЛ (видео)

Источник:  КХЛКомментарии

КХЛ обнародовала пятерку лучших голов финалов конференций. На первом месте гол форварда СКА Сергей Плотникова в ворота «Локомотива» (4:1) во втором матче серии.

Полностью пятерка лучших голов выглядит так:

1. Сергей Плотников (СКА)
2. Павел Красковский («Локомотив»)
3. Крис Ли, Сергей Мозякин («Металлург» Мг)
4. Александр Барабанов (СКА)
5. Джастин Азеведо, Иржи Секач («Ак Барс»)


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