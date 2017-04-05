Гол Плотникова признан лучшим в финале конференций КХЛ (видео)
КХЛ обнародовала пятерку
лучших голов финалов конференций. На первом месте гол форварда СКА Сергей
Плотникова в ворота «Локомотива» (4:1) во втором матче серии.
Полностью пятерка лучших
голов выглядит так:
1. Сергей Плотников (СКА)
2. Павел Красковский («Локомотив»)
3. Крис Ли, Сергей Мозякин («Металлург» Мг)
4. Александр Барабанов (СКА)
5. Джастин Азеведо, Иржи Секач («Ак Барс»)
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