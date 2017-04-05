Конгресс УЕФА утвердил административные реформы Чеферина

Как сообщает официальный сайт УЕФА, конгресс организации утвердил административные реформы, предложенные президентом Александером Чеферином.

Напомним, одна из ключевых идей президента УЕФА заключается в том, чтобы кандидаты на выборы/перевыборы в исполком организации должны занимать активный пост в своих национальных ассоциациях (президент, вице-президент, генеральный секретарь или исполнительный директор).

К тому же, Чеферин предложил внести поправки в устав УЕФА – включить особую статью, которая гарантирует, что города и стадионы для проведения любых турниров УЕФА выбираются абсолютно объективно посредством прозрачного процесса подачи и отбора заявок, а также статью, в которой этика и добросовестное управление прописаны как уставные цели УЕФА.