Испанские СМИ сообщают, что «Эльденсе» провел еще 4 договорных матча

По информации издания Cope, клуб третьего дивизиона чемпионата Испании «Эльденсе» провел договорной матч не только с «Барселоной Б».

Отмечается, что игры против «Вильярреала Б» (0:4), «Атлетико Балеарес» (0:5), «Корнельи» (1:3) и «Гавы» (0:1) также носили неспортивный характер. За эти пять встреч «Эльденсе» заработал 200-500 тысяч евро.

Напомним, в игре с «Барселоной» «Эльденсе» пропустил 12 безответных мячей, что является рекордом третьего дивизиона, а после матча один из игроков заявил, что встреча могла быть договорной. Однако, главный тренер «Эльденсе» Филиппо ди Пьеро, который был задержан полицией, отрицает все обвинения.

На данный момент «Эльденсе», занимающий последнее, 20-е место в таблице, снялся с турнира. К тому же, клуб объявил о расторжении контракта с итальянской группой инвесторов.