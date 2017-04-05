«Ювентус» опережает «Челси» и «Ливерпуль» в борьбе за Хамеса Родригеса

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес близок к переезду в чемпионат Италии. Об этом сообщает Football-Еspana.

Согласно источнику, «Ювентус» лидирует в борьбе за игрока сборной Колумбии и опережает такие клубы, как «Челси» и «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что хавбек покинет столичный клуб, если в команде останется другой полузащитник – Иско Аларкон. Последним, по сообщениям прессы, интересуется «Барселона», однако, «Реал» намерен сохранить игрока сборной Испании и предложить ему новый контракт.

Что касается Хамеса, то он давно хотел покинуть «сливочных» из-за непростых отношений с главным тренером Зинедином Зиданом, который не считает его игроком стартового состава.

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