Светлана Ромашина: У меня есть желание выступить на Олимпиаде в Токио
Российская синхронистка,
пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина объявила о желании
выступить на Олимпиаде в Токио. Ранее стало известно, что ее партнер по дуэту
Наталья Ищенко завершила карьеру.
«Я нахожусь в расположении
команды, пока в качестве помощницы тренера дуэта. Желание выступить в Токио
есть, а там уже посмотрим», - цитирует Ромашину «Р-Спорт».
Напомним также, что Ромашина
сделала паузу в карьере после Олимпиады-2016.
Ранее
стало известно, что Ищенко назначена на должность временно исполняющего
обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области.
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