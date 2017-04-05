Светлана Ромашина: У меня есть желание выступить на Олимпиаде в Токио

Российская синхронистка, пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина объявила о желании выступить на Олимпиаде в Токио. Ранее стало известно, что ее партнер по дуэту Наталья Ищенко завершила карьеру.

«Я нахожусь в расположении команды, пока в качестве помощницы тренера дуэта. Желание выступить в Токио есть, а там уже посмотрим», - цитирует Ромашину «Р-Спорт».

Напомним также, что Ромашина сделала паузу в карьере после Олимпиады-2016.

Ранее стало известно, что Ищенко назначена на должность временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области.