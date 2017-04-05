Бывший хавбек сборной Англии: У «МЮ» закончились идеи, теперь никто не боится играть на «Олд Траффорд»

Златан Ибрагимович: Продление контракта? Не все зависит от меня, нужно понять, чего хочет руководство

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович пообщался с представителями СМИ после матча 31-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:1).