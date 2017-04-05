Бывший хавбек сборной Англии: У «МЮ» закончились идеи, теперь никто не боится играть на «Олд Траффорд»
Бывший полузащитник «Эвертона» и сборной Англии Леон Осман высказался об игре «Манчестер Юнайтед».
Накануне команда Жозе Моуринью сыграла вничью с «Эвертоном» на домашней арене (1:1).
«У «МЮ» закончились идеи. Они буквально всем составом пытались забить «Эвертону», бросая вперед Маруана Феллайни. Никто больше не боится играть на «Олд Траффорд», – цитирует Османа ESPN FC.
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