Защитника «Лидса» дисквалифицировали за прыжок на голову соперника

Защитник «Лидс Юнайтед» Лиам Купер был дисквалифицирован на шесть матчей за агрессивное поведение во время матча 39-го тура чемпионшипа с «Редингом» (0:1). Об этом говорится на официальном сайте ассоциации футбола Англии.

Напомним, в той игре футболист наступил на голову соперника, но арбитр этого не заметил. Эпизод был зафиксирован камерами и рассмотрен на заседании независимой комиссии по регулированию.

На данный момент «Лидс» занимает пятое место в таблице и ведет борьбу выход в высший дивизион чемпионата Англии.