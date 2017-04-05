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Защитника «Лидса» дисквалифицировали за прыжок на голову соперника

Источник:  Футбольная ассоциация АнглииКомментарии

Защитник «Лидс Юнайтед» Лиам Купер был дисквалифицирован на шесть матчей за агрессивное поведение во время матча 39-го тура чемпионшипа с «Редингом» (0:1). Об этом говорится на официальном сайте ассоциации футбола Англии.

Напомним, в той игре футболист наступил на голову соперника, но арбитр этого не заметил. Эпизод был зафиксирован камерами и рассмотрен на заседании независимой комиссии по регулированию.

На данный момент «Лидс» занимает пятое место в таблице и ведет борьбу выход в высший дивизион чемпионата Англии.

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