Гендиректор «Тосно»: Слышал об интересе «Зенита» к Макарову, но мы хотим оставить его у себя

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о возможном приобретении полузащитника ЦСКА Александра Макарова, который сейчас играет на правах аренды за клуб из Ленинградской области.

- Все вопросы к ЦСКА, у нас аренда до конца мая. Мы хотим его оставить на следующий сезон, но пока с армейцами это не обсуждали. Я слышал, что Макаров находится в сфере интересов «Зенита», но мне никакого письменного уведомления никто не присылал. Да и не должен был, наверно, потому что он принадлежит ЦСКА. Его дальнейшая карьера в «Тосно» будет зависеть от того, нужен ли он москвичам или нет. Но еще рано о чем-то конкретном говорить, потому что мы еще не решили задачу выхода в премьер-лигу, и непонятно на каком месте ЦСКА закончит сезон.



- В нынешнем арендном соглашении нет пункта, по которому у «Тосно» есть приоритетное право выкупа или новой аренды?

- Нет. Ничего подобного в арендном контракте нет. Будем вести переговоры.



- Как вам кажется, какие у вас сложились отношения с ЦСКА?

- Не знаю, как поведет себя ЦСКА. Они же просили у нас Евгения Маркова на сборы, а мы его не отпустили. Поэтому пока непонятно, как будут идти переговоры, - сказал Матюшенко в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее агенство «Р-Спорт», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, заявило, что «Тосно» в зимнее трансферное окно хотел выкупить Макарова, однако ЦСКА ответил отказом. Руководство армейцев летом намерено вернуть полузащитника в первую команду, но в борьбу за него также готов вступить «Зенит».

В сезоне 2016/17 Макаров провел за «Тосно» 15 матчей и забил три гола. Ранее он играл за «Балтику» и молодежку ЦСКА. Также в его активе выступления за юношескую и молодежную сборную России.

Контракт 20-летнего футболиста с армейцами истекает 30 июня 2019 года. По данным Transfermarkt.de, трансферная стоимость Макарова составляет 300 тысяч евро.