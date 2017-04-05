Баттон принял участие в триатлоне и был наказан за превышение скорости
Экс-пилот Формулы-1 Дженсон
Баттон принял участие в соревнованиях по триатлону по версии Ironman
70.3. в Калифорнии.
Как сообщает F1news, Дженсон показал третье место в своей
возрастной категории, но после финиша организаторы сообщили, что он дисквалифицирован
за превышение максимально разрешенной скорости на одном из участков
велосипедного маршрута.
«Я показал третье время в своей
возрастной группе и квалифицировался на чемпионат мира, но затем мне рассказали
о дисквалификации за превышение скорости. Жаль, попробую в следующий раз», -
сказал Баттон.
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