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Баттон принял участие в триатлоне и был наказан за превышение скорости

Источник:  F1newsКомментарии

Экс-пилот Формулы-1 Дженсон Баттон принял участие в соревнованиях по триатлону по версии Ironman 70.3. в Калифорнии.

Как сообщает F1news, Дженсон показал третье место в своей возрастной категории, но после финиша организаторы сообщили, что он дисквалифицирован за превышение максимально разрешенной скорости на одном из участков велосипедного маршрута.

«Я показал третье время в своей возрастной группе и квалифицировался на чемпионат мира, но затем мне рассказали о дисквалификации за превышение скорости. Жаль, попробую в следующий раз», - сказал Баттон.

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