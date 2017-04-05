Баттон принял участие в триатлоне и был наказан за превышение скорости

Экс-пилот Формулы-1 Дженсон Баттон принял участие в соревнованиях по триатлону по версии Ironman 70.3. в Калифорнии.

Как сообщает F1news, Дженсон показал третье место в своей возрастной категории, но после финиша организаторы сообщили, что он дисквалифицирован за превышение максимально разрешенной скорости на одном из участков велосипедного маршрута.

«Я показал третье время в своей возрастной группе и квалифицировался на чемпионат мира, но затем мне рассказали о дисквалификации за превышение скорости. Жаль, попробую в следующий раз», - сказал Баттон.