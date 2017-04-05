Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Локомотив- : -Уфа
Футбол  Наполи- : -Ювентус
Футбол  Ливерпуль- : -Борнмут
Футбол  Барселона- : -Севилья
Футбол  Челси- : -Манчестер Сити
Футбол  Леганес- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

УЕФА выделил РФС 6,39 млн евро за сезон 2015/16

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Как сообщает пресс-служба УЕФА, Российский футбольный союз и клубы премьер-лиги получат за прошлый сезон 6,39 млн евро.

Отмечается, что из всей суммы 3,79 млн евро Россия получила на развитие клубных академий, которые не принимали участия в еврокубках. Размер ежегодной выплаты РФС составил 1,02 млн евро, а на развитие инфраструктуры Россия получила 500 тысяч евро.

Добавим, что российские клубы, которые выступали в Лиге Европы, а это «Краснодар», «Рубин» и «Локомотив», получили в качестве выплат 481 тысячу евро.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Англичанин Гилл и голландец ван Праг переизбраны в исполком УЕФАПредставитель Англии Дэвид Гилл и голландец Михаэль ван Праг вновь избраны в исполнительный комитет УЕФА. Выборы состоялись сегодня в Хельсинки во время конгресса организации.Конгресс УЕФА утвердил административные реформы ЧеферинаКак сообщает официальный сайт УЕФА, конгресс организации утвердил административные реформы, предложенные президентом Александером Чеферином.Представитель Казахстана Боранбаев снял свою кандидатуру с выборов в исполком УЕФАРуководитель «Кайрата», бизнесмен из Казахстана Кайрат Боранбаев снял свою кандидатуру с выборов в исполнительный комитет УЕФА. Об этом сообщил президент организации Александер Чеферин.Доход УЕФА по итогам сезона 2015/16 составил 4,6 млрд евроКак сообщает официальный сайт УЕФА, доходы Союза европейских футбольных ассоциаций по итогам сезона-2015/16 составили 4,58 млрд евро, а расходы – 3,31 млрд.Президент УЕФА не сможет занимать свой пост больше 12 летКак сообщает пресс-служба УЕФА, уастники 41-го конгресса одобрили предложение избирать главу союза и членов исполкома максимум на три 4-летних срока.Президент УЕФА на конгрессе призвал почтить минутой молчания память жертв теракта в ПетербургеПрезидент УЕФА Александер Чеферин на конгрессе организации в Финляндии призвал почтить минутой молчания память жертв взрыва в петербургском метро.Владимир Абрамов: Агентам не с чего платить оброк РФСВладимир Абрамов: Агентам не с чего платить оброк РФСВ понедельник комиссия РФС по работе с посредниками опубликовала суммы выплат российских клубов футбольным агентам.Чемпионаты Европы по мини-футболу будут проводить раз в 4 годаИсполком УЕФА утвердил ряда изменений, касающихся проведения крупных международных турниров по мини-футболу.Финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов будут проводить на одной неделеИсполнительный комитет УЕФА на заседании в Хельсинки принял решение, касающееся регламента проведения финалов еврокубков.«Приходи в себя, Петербург!» Поддержка из мира спорта после взрыва в метро«Приходи в себя, Петербург!» Поддержка из мира спорта после взрыва в метроСлова, которыми клубы, спортсмены и другие герои мира спорта пытаются помочь всем нам пережить этот страшный день.РФС ждет отчета об устранении замечаний на стадионе на Крестовском островеСтадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге в ближайшее время будет допущен к матчам РФПЛ. Решение об этом может быть принято в конце этой недели, сообщил начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин.Александер Чеферин: Считаем справедливым, что на ЧМ будут выступать 16 европейских странПрезидент УЕФА Александер Чеферин рассказал, что доволен распределением квот на чемпионат мира 2026 года.Платини стал жертвой заговора в руководстве ФИФАКак сообщает издание Le Monde, экс-президент УЕФА Мишель Платини, отстраненный от футбольной деятельности, стал жертвой заговора в руководстве ФИФА.РФС в четверг рассмотрит работу судьи Турбина на матче «Амкар» – «Зенит»Контрольно-квалификационная комиссия РФС в четверг рассмотрит работу арбитра Евгения Турбина на матче 19-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Зенитом» (1:0), сообщил ТАСС председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко.«Советский спорт» начинает акцию в поддержку сборной России«Советский спорт» начинает акцию в поддержку сборной РоссииРФС заплатит Бельгии 300 тыс евро за участие в матче против РоссииРоссийский футбольный союз (РФС) заплатит 300 тысяч евро футбольной федерации Бельгии за участие в контрольном матче против сборной России, сообщает Walfoot.be.РФС выразил соболезнования в связи со смертью Эдуарда МудрикаРоссийский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования в связи со смертью серебряного призера чемпионата Европы 1964 года в составе сборной СССР защитника Эдуарда Мудрика.УЕФА оштрафовал «Ростов» на 16 тысяч евро за организацию безопасности в матче с «МЮ»УЕФА оштрафовал «Ростов» на 16 тысяч евро по итогам домашнего матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», сообщает официальный сайт организации.Сборная России поблагодарила «Краснодар» и Галицкого за теплый приемСборная России опубликовала благодарность футбольному клубу «Краснодар» и его владельцу Сергею Галицкому за прием, оказанный во время пребывания команды в Краснодаре.Сборную России проверили на допинг (фото)В расположение сборной России в Краснодаре сегодня прибыли инспекторы допинг-контроля из лаборатории, аккредитованной WADA, и уполномоченной проводить проверку игроков команд-участников предстоящего в России Кубка Конфедераций
Футбол
УЕФА выделил РФС 6,39 млн евро за сезон 2015/16
Хоккей
Сэйв Коскинена признан лучшим в финалах конференций КХЛ (видео)
Футбол
Бывший хавбек сборной Англии: У «МЮ» закончились идеи, теперь никто не боится играть на «Олд Траффорд»
Олимпиада
Светлана Ромашина: У меня есть желание выступить на Олимпиаде в Токио
все новости
РФС
РФС
УЕФА
УЕФА