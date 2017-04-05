УЕФА выделил РФС 6,39 млн евро за сезон 2015/16

Как сообщает пресс-служба УЕФА, Российский футбольный союз и клубы премьер-лиги получат за прошлый сезон 6,39 млн евро.

Отмечается, что из всей суммы 3,79 млн евро Россия получила на развитие клубных академий, которые не принимали участия в еврокубках. Размер ежегодной выплаты РФС составил 1,02 млн евро, а на развитие инфраструктуры Россия получила 500 тысяч евро.

Добавим, что российские клубы, которые выступали в Лиге Европы, а это «Краснодар», «Рубин» и «Локомотив», получили в качестве выплат 481 тысячу евро.