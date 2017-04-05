Футболисты и тренеры «Зенита» спустились в метро Петербурга в толстовках с надписью «Нас не сломить» (фото)
Игроки и тренерский штаб «Зенита» почтили память жертв теракта в
петербургском метро.
После тренировки в Удельном парке зенитовцы в толстовках с хештегом #НасНеСломить спустились в подземку на станции «Удельная» и доехали до станции «Технологический институт», где футболисты и тренеры возложили цветы.
Напомним, теракт в Петербурге произошел 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва погибло 14 человек и пострадало 77 граждан. Из-за теракта с 4 апреля в Петербурге объявлен трехдневный траур.
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