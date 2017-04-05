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Аркадий Ротенберг: План ФХР по подготовке к Олимпиаде не изменился

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Председатель Правления Федерации хоккея России прокомментировал решение НХЛ не принимать участие в Зимних Играх-2018.

– Мы принимаем решение Национальной хоккейной лиги таким, какое оно есть. В настоящий момент мы продолжаем подготовку к чемпионату мира и Олимпийским играм. У нас есть двухлетний план подготовки к Олимпиаде и мы ему следуем. Сейчас у нас есть две важные задачи: поспособствовать тому, чтобы игроки КХЛ, кто планировал уехать в НХЛ в межсезонье, остались в своих клубах. У нас есть все условия для подготовки и развития игроков. Вторая задача: вернуть домой российских хоккеистов НХЛ, чьи контракты с североамериканскими клубами истекли. В России им будут созданы все необходимые условия для роста мастерства и подготовки игры за сборную.Возможно, кто-то захочет поехать на Олимпиаду в любом случае, имея контракт за океаном. Такое решение, без сомнения, достойно уважения. Федерация хоккея России приложит максимум усилий, чтобы помочь игрокам с юридическими вопросами, после решения которых они смогут играть за национальную команду.

Голосование: Как вы относитесь к решению НХЛ не отпускать игроков лиги на Олимпиаду?

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