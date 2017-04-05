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Открытые квалификации на EPICENTER: Moscow начнутся 21 апреля

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Организаторы турнира EPICENTER: Moscow по Dota 2 поделились подробностями чемпионата.

В турнире примут участие 10 сильнейших команд: 6 приглашенных и 4 победителя квалификаций. 

Первая открытая квалификация стартует 21 апреля и завершится 23, а через неделю, с 28 по 30 апреля, пройдет вторая. В первой открытой квалификации примут участие команды из СНГ, Америки и Юго-Восточной Азии, во второй составы из СНГ сменятся европейскими. Также открытые квалификации пройдут в Китае. 

В рамках проведения закрытых квалификаций с 6 по 14 мая в каждом регионе 6 приглашенных команд и 2 состава из открытых квалификаций будут играть по системе Double Elimination. 

С 4 по 7 июня пройдет групповая стадия, в которой 10 команд будут распределены по двум группам, матчи в которых будут проводится по круговой системе. Две лучшие команды пройдут сразу в полуфиналы, а 2 и 3 места сыграют в четвертьфиналах плей-офф стадии, которая пройдет с 9 по 11 июня в спортивном комплексе «ВТБ Ледовый Дворец». 

Принцип распределения призового фонда EPICENTER: Moscow: 

1 место – $250 000
2 место – $100 000 
3 и 4 место – $40 000 
5 и 6 место – $20 000 
7 и 8 место – $10 000
9 и 10 место – $5 000

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