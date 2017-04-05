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Полуфиналы Кубка России начнутся с минуты молчания в память о погибших в Санкт-Петербурге

Источник:  Р-СпортКомментарии

Матчи 1/2 финала Кубка России начнется с минуты молчания в память о жертвах взрыва в метро в Санкт-Петербурге.

«Полуфинальный матч Кубка России «Урал» - «Рубин»  начнется с минуты молчания в память о погибших в Санкт-Петербурге», - сказал пресс-атташе «Урала» Никита Медведских, которого цитирует «Р-Спорт». Он также добавил, что обсуждает вопрос по поводу траурных повязок.

Также пресс-атташе «Локомотива» Андрей Бодров сообщает, что и сегодняшний матч «Локомотив» - «Уфа» начнется с минуты молчания. Этот матч начнется сегодня в 19:30 по Москве, а матч «Урал» - «Рубин» - завтра в 17:00.




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