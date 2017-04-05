Полуфиналы Кубка России начнутся с минуты молчания в память о погибших в Санкт-Петербурге
Матчи 1/2 финала Кубка
России начнется с минуты молчания в память о жертвах взрыва в метро в
Санкт-Петербурге.
«Полуфинальный матч Кубка
России «Урал» - «Рубин» начнется с минуты
молчания в память о погибших в Санкт-Петербурге», - сказал пресс-атташе «Урала»
Никита Медведских, которого цитирует «Р-Спорт». Он также добавил, что обсуждает
вопрос по поводу траурных повязок.
Также пресс-атташе «Локомотива»
Андрей Бодров сообщает, что и сегодняшний матч «Локомотив» - «Уфа» начнется с
минуты молчания. Этот матч начнется сегодня в 19:30 по Москве, а матч «Урал» - «Рубин»
- завтра в 17:00.
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