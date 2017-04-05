Вячеслав Буцаев: Финалисты вряд ли смогут друг друга удивить

Бывший главный тренер ЦСКА и ХК «Сочи» Вячеслав Буцаев анализирует соперников в финале плей-офф.

- В финал вышли две сильнейшие команды лиги, в которых собраны лучшие игроки лиги. Нас ждет интересная борьба. Кто выиграет? Ответ не дам. Силы примерно равны. Но если кто-то сумеет преподнести сюрприз, чем-то удивить, то получит дополнительные шансы. Впрочем, я не думаю, что это произойдет. Как играют команды, всем хорошо известно. Есть у них резервы – Ковальчук в СКА и Семин – в «Металлурге». От них ждем голов и очков.

Мне очень нравится Зарипов. Забил 15 голов, и это еще не вечер. Он первый претендент на титул самого ценного игрока плей-офф.