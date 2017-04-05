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Вячеслав Буцаев: Коскинен или Шестеркин? Мы же не знаем состояние финна

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА и ХК «Сочи» Вячеслав Буцаев анализирует игру вратарей финалистов плей-офф

- Выбор вратаря – всегда мучительный для тренера процесс. В «Магнитке» все понятно – почти без и ошибок замен играет Кошечкин, ставка сделана на него. Он проверенный кубковый боец, дважды выигрывал трофей.

Со СКА сложнее. Коскинен получил травму. Насколько она серьезная, знают только в клубе. В плей-офф это закрытая информация. Шестеркин вышел и два матча провел блестяще. Не зря его в сборную приглашают. Но это еще не повод говорить, что именно он начнет финал. Трудно на эту тему говорить, не знаю ситуацию изнутри. В СКА опытный штаб, два тренера вратарей. Они и сделают правильный выбор.

Я в свою очередь два года назад поставил на второй матч плей-офф с ЦСКА не опытного Барулина, а молодого Шикина и не прогадал.

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