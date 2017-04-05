Майкл Кэррик: Уверен, «Манчестер Юнайтед» займет место в топ-4 АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о выступлении своей команды в нынешнем сезоне, отметив, что «красным дьяволам» по силам занять место в четверке лучших команд английской премьер-лиги.

«Мы не имеем права отказаться от своих целей. Конечно, это футбол, и здесь могут произойти забавные истории. Это касается и результатов. Конечно, нам непросто выполнить задачу, но игроки «Юнайтед» не собираются сдаваться.

Все дело в том, что сейчас мы не можем найти способ, как победить своих соперников и упросить задачу. Мы пытаемся решить этот вопрос, но это не так то просто. Уверен, мы улучшим свою игру и войдем в число лучших команд Англии», – цитирует хавбека «МЮ» официальный сайт «красных дьяволов».

Александр Шмурнов: Боже, насколько же «Манчестер Юнайтед» скучнее «Ливерпуля»

Обязательно к прочтению:

«Азар не станет ключевым игроком «Реала», никто не будет ценить его, как «Челси»

Жозе Моуринью: Шоу не в состоянии понять мой стиль игры, он слишком стар