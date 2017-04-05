Англичанин Гилл и голландец ван Праг переизбраны в исполком УЕФА

Представитель Англии Дэвид Гилл и голландец Михаэль ван Праг вновь избраны в исполнительный комитет УЕФА. Выборы состоялись сегодня в Хельсинки во время конгресса организации.

Как сообщает ТАСС, также были избраны Карл-Эрик Нильссон (Швеция), Джон Дилейни (Ирландия), Микеле Ува (Италия), Збигнев Бонек (Польша), Райнхард Гриндель (Германия), Сервет Ярдымджи (Турция). При этом не набрали достаточного количества голосов Арманд Дука (Албания), Эльхан Мамедов (Азербайджан) и Киран О'Коннор (Уэльс).

Напомним также, что ранее снял свою кандидатуру представитель Казахстана Кайрат Боранбаев.



