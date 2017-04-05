Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Локомотив- : -Уфа
Футбол  Наполи- : -Ювентус
Футбол  Ливерпуль- : -Борнмут
Футбол  Барселона- : -Севилья
Футбол  Челси- : -Манчестер Сити
Футбол  Леганес- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Томас Тухель: Думаю, в играх с «Монако» мы не увидим двух нулевых ничьих

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча с «Монако».

- «Монако» в чем-то похож на нас: яркая, атакующая, сильная команда, да и по возрасту футболистов мы похожи. Монегаски играют на высоких скоростях и помимо талантливых исполнителей могут похвастать строгой дисциплиной и сильной командной игрой. Думаю, можно смело утверждать, что двух нулевых ничьих мы не увидим.

Обе команды делают ставку на нападение и стараются играть на пределе возможностей. Я настроен оптимистично, но я настроен так всегда. Мы основательно готовимся к каждой встрече и настолько сильны и уверены в себе, что всегда верим в победу, - приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Напомним, что первый матч между командами состоится 11 апреля в Дортмунд на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Томас Тухель: Быть тренером дортмундской «Боруссии», - это уже мечта!Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился ощущениями, которые испытывает возглавляя немецкий клуб.Леонарду Жардим: Не нравится отношение к команде. Пашем полтора года, а нас критикуют за один матч в финалеПосле победы над «Лиллем» (2:1) тренер «Монако» Леонарду Жардим в интервью газете L’Equipeвернулся к предыдущему матчу против «ПСЖ» в финале Кубка французской лиги (1:4).Томас Тухель: Мы могли как сыграть вничью, так и выиграть 7:3Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился впечатлениями после матча против «Гамбурга» в чемпионате Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.«Монако» победил «Лилль» и вышел в полуфинал Кубка Франции«Монако» стал вторым полуфиналистом Кубка Франции. В ¼ финала монегаски одержали победу над «Лиллем» (2:1) на стадионе «Луи II».«Вы намеренно забили автогол в полуфинале ЛЧ?» Это интервью вывело Риисе из себя«Вы намеренно забили автогол в полуфинале ЛЧ?» Это интервью вывело Риисе из себяЧудеса журналистики в Малайзии: экс-игрока «Ливерпуля» назвали легендой «Манчестер Юнайтед» и родственником Эда Ширана.Финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов будут проводить на одной неделеИсполнительный комитет УЕФА на заседании в Хельсинки принял решение, касающееся регламента проведения финалов еврокубков.Штефан Лихтштайнер: Игроки «Ювентуса» загорелись идеей выиграть Лигу чемпионовЗащитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер рассказал о планах туринского клуба на текущий сезон.«Человек-паук» попал на деньги? Обзор тура бундеслиги«Человек-паук» попал на деньги? Обзор тура бундеслиги«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях 26-го тура чемпионата Германии по футболу.Килиан Мбаппе: «ПСЖ» подпортил свой имидж, проиграв «Барселоне» в Лиге чемпионовФорвард «Монако» Килиан Мбаппе прокомментировал нынешнее положение «ПСЖ», а также порассуждал на тему победы своей команды в Лиге чемпионов.Дивок Ориги: Победа над «Эвертоном» – хороший старт, чтобы заполучить билет в Лигу чемпионовФорвард «Ливерпуля» Дивок Ориги прокомментировал победу своей команды в мерсисайдском дерби с «Эвертоном» (3:1), которое состоялось в рамках 30-го тура АПЛ.Томас Менье: Мы доказали некоторым людям, что для «ПСЖ» сезон еще не оконченЗащитник «ПСЖ» Томас Менье высказался о победе над «Монако» в финале Кубка французской лиги (4:1), а также рассказал о состоянии своей команды после вылета из Лиги чемпионов.«Боруссия» может оштрафовать Обамеянга за маску Человека-паука (видео)Экстравагантное празднование гола в ворота «Шальке 04» может обернуться для нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга крупным денежным штрафом.Трофей для «ПСЖ», удачный дебют Швайнштайгера и победный гол Радулова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.Томас Тухель: Нам повезло, что судья не назначил пенальти за игру рукойГлавный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился впечатлениями после матча 26-го тура чемпионата Германии против «Шальке». Напомним, что матч завершился вничью (1:1).«ПСЖ» выиграл Кубок французской лиги, разгромив «Монако»«ПСЖ» обыграл «Монако» в финале Кубка французской лиги» (4:1), который прошел в Лионе.Букмекеры считают «ПСЖ» фаворитом финала Кубка французской лиги с «Монако»Букмекеры выставили котировки на финал Кубка французской лиги между «Монако» и «ПСЖ».«Шальке» разошелся миром с дортмундской «Боруссией»«Шальке» дома сыграл вничью с «Боруссией» (Дортмунд) в 26-м туре чемпионата Германии.Карл-Хайнц Румменигге: Выиграть Лигу чемпионов-2016/17 может любая команда, кроме «Лестера»Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге не видит явного фаворита в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.Маркус Вайнцирль: Колашинац сыграет с «Боруссией» только в том случае, если будет готов на 100%Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился ожиданиями от рурского дерби против дортмундской «Боруссии». Напомним, что командам предстоит сыграть в 26-м туре чемпионата Германии.Дауд в следующем сезоне перейдет из «Боруссии» (М) в «Боруссию» (Д)Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Махмуд Дауд в следующем сезоне перейдет в дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Менхенгладбаха.
Футбол
УЕФА выделил РФС 6,39 млн евро за сезон 2015/16
Хоккей
Сэйв Коскинена признан лучшим в финалах конференций КХЛ (видео)
Футбол
Бывший хавбек сборной Англии: У «МЮ» закончились идеи, теперь никто не боится играть на «Олд Траффорд»
Олимпиада
Светлана Ромашина: У меня есть желание выступить на Олимпиаде в Токио
все новости
Боруссия
Боруссиякалендарьстатистика
Монако
Монакокалендарьстатистика
Томас Тухель
Томас Тухельвсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости