Томас Тухель: Думаю, в играх с «Монако» мы не увидим двух нулевых ничьих

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча с «Монако».

- «Монако» в чем-то похож на нас: яркая, атакующая, сильная команда, да и по возрасту футболистов мы похожи. Монегаски играют на высоких скоростях и помимо талантливых исполнителей могут похвастать строгой дисциплиной и сильной командной игрой. Думаю, можно смело утверждать, что двух нулевых ничьих мы не увидим.

Обе команды делают ставку на нападение и стараются играть на пределе возможностей. Я настроен оптимистично, но я настроен так всегда. Мы основательно готовимся к каждой встрече и настолько сильны и уверены в себе, что всегда верим в победу, - приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Напомним, что первый матч между командами состоится 11 апреля в Дортмунд на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.