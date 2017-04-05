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Россиянин Ахмедов сразится с американцем Альхассаном на турнире UFC в Швеции

Источник:  UFC.comКомментарии

Российский боец ММА полусреднего веса Омари Ахмедов свой следующий поединок проведет на турнире UFC Fight Night 109, который состоится в Швеции 28 мая.

Его соперником станет американец Абдул Разак Альхассан, который в своем последнем поединке победил Чарли Уорда.

Напомним, что Ахмедов в UFC провел семь поединков, в которых одержал четыре победы и потерпел три поражения.

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Сергей Ващенко
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