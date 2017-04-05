Вячеслав Буцаев: Иногда счет 4-0, а борьбы больше, чем когда 4-3

Бывший главный тренер ЦСКА и ХК «Сочи» Вячеслав Буцаев дает прогноз на финальную серию плей-офф.

- Очень сложно предсказать победителя в финале. Ждем содержательного хоккея в исполнении лучших мастеров лиги. Не думаю, что соперники побегут сломя голову атаковать, но и в обороне отсиживаться не станут. Мы видим, что когда нужно, СКА перестраивается, упрощает игру. Даже на лавку сажает такого исполнителя, как Гусев.

На сколько матчей растянется серия? Надеюсь, что больше, чем на четыре. Но иногда счет 4-0, а каждая игра – качели, борьбы больше, чем когда 4-3. В полуфинале СКА – «Локомотив» все матчи прошли от ножа. Да и «Магнитка» первые три встречи выиграла у «Ак Барса» на тоненького.