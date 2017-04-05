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Юрий Белоус: Прядкин меньше всех виноват в том, что РФПЛ может сократить число команд в чемпионате

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший функционер «Ростова», «Локомотива» и ФК «Москва» Юрий Белоус – об идеи сокращения числа команд в РФПЛ до 14.

- Как вам идея сокращения числа команд, о чем сегодня сказал глава РФПЛ Сергей Прядкин?

- Мне эта идея не нравится. Для такой огромной страны, как Россия, он не очень хорошая, - говорит Белоус. – Думаю, речь идет о каком-то временном отрезке. Чтобы за это время отказаться от бюджетного финансирования. Потому что, насколько я помню, не так давно Виталий Мутко высказывался о возможном увеличении числа команд в РФПЛ до 18. Но, видимо, кризис диктует свои условия. Но сокращения до 14 команд мне бы очень не хотелось.

- Сокращение числа команд - признанием неэффективности работы лиги и ее руководителей?

- Я бы не стал здесь об этом говорить. Сергей Прядкин меньше всех виноват в данной ситуации. Это следствие естественной экономической ситуации. Прядкин, наоборот, делает все, чтобы команды, находящиеся в тяжелой ситуации, не пропали с футбольной карты. Все говорит о том, что мыльный пузырь по зарплатам, по агентским вот-вот лопнет. И нужна серьезная антикризисная программа, созданная с участием РФС и РФПЛ, чтобы научить клубы жить по средствам. А не выплачивать десятки, а то и сотни тысяч долларов футболистам. Сделать это нужно плавно – в течении трех-четырех лет, чтобы в нашем футболе не наступил коллапс.

- Потолок зарплат может помочь в этом?

- Я бы пошел по другому пути. Сделать не просто лимит зарплат, потому что это может вызвать вопросы: кому, сколько, почему так. А заставить перейти клубы на такую систему: на трансферы, зарплаты, агентские клубы должны зарабатывать сами. Из бюджета деньги идут на инфраструктуру, материально-техническую базу, детско-юношеский футбол. Так будет справедливо. И заставит клубы лучше работать.

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