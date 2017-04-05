Томас Тухель: Быть тренером дортмундской «Боруссии», - это уже мечта!

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился ощущениями, которые испытывает возглавляя немецкий клуб.

- Быть тренером такого большого и страстного клуба, как «Боруссия», - это уже мечта! Даже просто находиться в технической зоне на виду у 80 тысяч болельщиков и вести команду к победе в напряженнейшем матче против «Ингольштадта». Выход в полуфинал Лиги чемпионов станет замечательным достижением, но таким же достижением будет победа в дерби с «Шальке». Просто быть тренером, которому говорят, что он отлично работает с Дортмундом, уже сродни сбывшейся мечте. , - приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Тухель возглавил «Боруссию» в июле 2015 года, сменив на посту главного тренера Юргена Клоппа.