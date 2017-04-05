Бикфалви признан лучшим игроком «Урала» в феврале и марте

Юрий Белоус: Прядкин меньше всех виноват в том, что РФПЛ может сократить число команд в чемпионате

Бывший функционер «Ростова», «Локомотива» и ФК «Москва» Юрий Белоус – об идеи сокращения числа команд в РФПЛ до 14.