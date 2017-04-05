Бикфалви признан лучшим игроком «Урала» в феврале и марте
Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви был признан лучшим игроком «Урала»
в феврале и марте. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Бикфалви занял первое место, набрав 38 % голосов болельщиков. На
втором месте нападающий Анатолий Ильин (34%), на третьем вратарь Николай Заболотный
(19%).
На одной из тренировок болельщики «Урала» вручат Бикфалви
специальный приз – шмеля, сшитого вручную.
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