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Бикфалви признан лучшим игроком «Урала» в феврале и марте

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви был признан лучшим игроком «Урала» в феврале и марте. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Бикфалви занял первое место, набрав 38 % голосов болельщиков. На втором месте нападающий Анатолий Ильин (34%), на третьем вратарь Николай Заболотный (19%).

На одной из тренировок болельщики «Урала» вручат Бикфалви специальный приз – шмеля, сшитого вручную.

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