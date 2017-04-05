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Олег Яровинский: ЦСКА очень рассчитывает на Макарова после возвращения из аренды в «Тосно»

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский рассказал о перспективах полузащитника Александра Макарова. Сейчас игрок выступает за «Тосно» на правах аренды.

«Никаких предложений по Макарову в клуб не поступало. До конца сезона игрок находится в «Тосно», а после мы на него очень рассчитываем, при этом речь идет не о молодежной команде, а о взрослой. Конечно, ему никто не гарантирует место в основном составе сразу, так как у нас высокая конкуренция, но мы безусловно рассчитываем на Сашу», - цитирует Яровинского ТАСС.

Напомним, ранее агенство «Р-Спорт», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, заявило, что «Тосно» в зимнее трансферное окно хотел выкупить Макарова, однако ЦСКА ответил отказом. Руководство армейцев летом намерено вернуть полузащитника в первую команду, но в борьбу за него также готов вступить «Зенит».

В сезоне 2016/17 Макаров провел за «Тосно» 15 матчей и забил три гола. Ранее он играл за «Балтику» и молодежку ЦСКА. Также в его активе выступления за юношескую и молодежную сборную России.

Контракт 20-летнего футболиста с армейцами истекает 30 июня 2019 года. По данным Transfermarkt.de, трансферная стоимость Макарова составляет 300 тысяч евро. 

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