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Корейского подростка арестовали за продажу читов для Overwatch

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Полиция Южной Кореи арестовала 17-летнего подростка и его 24-летнего соучастника за разработку и продажу читов для Overwatch.

Преступники продавали читы от $70 до $100 и в общей сложности заработали около $100 000. Теперь им грозят тюремный срок и внушительный штраф.

Полицейские сообщили, что подросток вдохновлялся хакерской группировкой Anonymous и даже бросил школу, чтобы заняться разработкой читерских программ.

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