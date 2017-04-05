Корейского подростка арестовали за продажу читов для Overwatch
Полиция Южной Кореи арестовала 17-летнего подростка и его 24-летнего соучастника за разработку и продажу читов для Overwatch.
Преступники продавали читы от $70 до $100 и в общей сложности заработали около $100 000. Теперь им грозят тюремный срок и внушительный штраф.
Полицейские сообщили, что подросток вдохновлялся хакерской группировкой Anonymous и даже бросил школу, чтобы заняться разработкой читерских программ.
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